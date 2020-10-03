«Зенит» купил полузащитника Вендела за 20 млн евро

Футболист перейдет в клуб в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Футболист перейдет в клуб в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Футболист приедет в Россию уже на следующей неделе.

Полузащитник «Спортинга» Вендел перешел в «Зенит». Об этом сообщает РИА Новости. Футболиста приобрели за 20 миллионов евро. Он собирается приехать в Россию уже на следующей неделе, чтобы подписать контракт. Перед тем, как перейти в новую команду, Вендел пройдет медицинское обследование.

Прочие подробности пока не разглашаются. Сам футболист выложил фотографию с футболкой португальской команды и написал, что будет скучать по клубу, сообщает SIC Noticias.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Барриос после матча со «Спартаком» уедет играть за сборную Колумбию. Он примет участие сразу в нескольких матчах.