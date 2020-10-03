Барриос после матча со «Спартаком» уедет играть за сборную Колумбию

Он примет участие сразу в нескольких матчах.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в сборную Колумбию. Он планирует готовиться к матчам отборочного цикла чемпионата мира. Игрок примет участие в матчах против Венесуэлы и Чили, которые состоятся 10 и 14 октября.

Отмечается, что на родину Барриос поедет после матча десятого тура Тинькофф РПЛ. Ему предстоит выйти на поле против «Спартака». Напоминаем, что за сборную футболист играл 28 раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче десятого тура РПЛ в Москве. У обеих команд по итогам 9 игр в активе 20 очков, но зенитовцы занимают первую строчку турнирной таблицы, так как у них больше забитых голов и меньше пропущенных мячей: у команды Сергея Семака «+15», у подопечных Доменико Тедеско «+7».