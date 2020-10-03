«Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче десятого тура РПЛ в Москве

Сегодня в матче десятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги встретятся «Зенит» и «Спартак». Сине-бело-голубые уверенно занимают первую строчку турнирной таблицы.

Игра состоится в субботу, 3 октября, на московском стадионе «Открытие Арены». Спортсмены выйдут на поле в 19:00.

У обеих команд по итогам 9 игр в активе 20 очков, но зенитовцы занимают первую строчку турнирной таблицы, так как у них больше забитых голов и меньше пропущенных мячей: у команды Сергея Семака «+15», у подопечных Доменико Тедеско «+7».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала расписание матчей «Зенита» в групповом этапе Лиги Чемпионов. Футболисты петербургского клуба примут соперников на домашней арене в первом и заключительном матчах группового этапа ЛЧ.