Стало известно расписание матчей «Зенита в групповом этапе Лиги Чемпионов

Футболисты Петербургского «Зенита» примут соперников на домашней арене в первом и заключительном матчах группового этапа ЛЧ.
В пятницу, 2 октября, на официальном сайте сине-бело-голубых появилось расписание предстоящих игр турнира Лиги Чемпионов, в которых будет задействована команда.
Первый матч в рамках группового этапа пройдет в Северной столице 20 октября — «Зенит» встретится с «Брюгге». Позднее, 28 октября, петербургские футболисты отправятся в Дортмунд на игру с «Боруссией».
Игроки «Лацио» посетят город на Неве 4 ноября. «Зенит» в свою очередь заглянет в город своего итальянского соперника в рамках ответного матча 24 ноября.
Уже 2 декабря обладатель Кубка России по футболу сыграет на выезде с «Брюгге», а 8 декабря завершит этап игрой на домашнее арене с «Боруссией».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, с кем сыграет «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов.