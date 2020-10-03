Стало известно расписание матчей «Зенита в групповом этапе Лиги Чемпионов

Клуб из Петербурга поборется за кубок Лиги Чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

Клуб из Петербурга поборется за кубок Лиги Чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

Футболисты Петербургского «Зенита» примут соперников на домашней арене в первом и заключительном матчах группового этапа ЛЧ.

В пятницу, 2 октября, на официальном сайте сине-бело-голубых появилось расписание предстоящих игр турнира Лиги Чемпионов, в которых будет задействована команда.

Первый матч в рамках группового этапа пройдет в Северной столице 20 октября — «Зенит» встретится с «Брюгге». Позднее, 28 октября, петербургские футболисты отправятся в Дортмунд на игру с «Боруссией».

Игроки «Лацио» посетят город на Неве 4 ноября. «Зенит» в свою очередь заглянет в город своего итальянского соперника в рамках ответного матча 24 ноября.

Уже 2 декабря обладатель Кубка России по футболу сыграет на выезде с «Брюгге», а 8 декабря завершит этап игрой на домашнее арене с «Боруссией».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, с кем сыграет «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов.