Стало известно, с кем сыграет «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов

Футболисты остались довольны результатами жеребьевки.

«Зенит» сыграет с «Боруссией» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Также клуб ожидает встреча с «Лацио» и «Брюгге». Футболисты из Санкт-Петербурга остались довольны результатами жеребьевки, о чем сообщили в пресс-службе клуба.

Малком отметил, что простых игр не будет, но он верит в силы своих коллег. Он добавил, что цель команды – выйти из группы. Оздоев убежден, что «Зениту» достались соперники равные по силе. Барриос согласился с ним, подчеркнув, что у них «отличная группа».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» заинтересовался игроком «Атлетико» Эррера. Эррера в свою очередь взял время на раздумья, однако пока что игрок все же склоняется к продолжению карьеры в испанском чемпионате.