«Зенит» заинтересовался игроком «Атлетико» Эррера

Петербургский клуб «Зенит» намерен усилить игровой состав мексиканским футболистом Эктором Эррера.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. Издание «AS» сообщило, что руководство сине-бело-голубых уже сделало предложение спортсмену и ждет от него решения. Эррера в свою очередь взял время на раздумья, однако пока что игрок все же склоняется к продолжению карьеры в испанском чемпионате.

В мадридский «Атлетико» 30-летний Эррера перешел в 2019 году. В новом игровом сезоне 2020/21 спортсмен пока не провел ни одного матча из-за травмы приводящей мышцы, которую получил не так давно.

Приблизительная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро. Такие цифры приводит портал «Transfermarkt».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» готов потратить 30 миллионов евро на трансфер Родриго де Пауля.