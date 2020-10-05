Эксгибиционист приставал к девочке в метро Петербурга

Эксгибиционист приставал к девочке в метро Петербурга
Инцидент произошел в вагоне поезда петербургской подземки. Фото: Baltphoto

Юная жительница Петербурга пожаловалась на взрослого пассажира метрополитена, который начал при ней трогать свои гениталии.

Как сообщает «Комсомольская правда», это произошло вечером в воскресенье, 5 октября, в вагоне поезда петербургской подземки. Девушка 16-лет обратилась в полицию и рассказала, что видел эксгибициониста. В метро петербурженка сфотографировала его и сняла на видео.

Петербургская полиция установила, что им мог быть 42-летний житель дома на Исполкомской улице. Стражи порядка наведались к нему домой, однако дверь никто не открыл. По словам соседей мужчины, хозяина квартиры давно не было дома.

Поиски эксгибициониста продолжаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несовершеннолетняя петербурженка пошла в полицию после развратных действий приятеля.

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метро несовершеннолетняя новости спб Эксгибиционист


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог рассказал о сроках возможно повторного заражения COVID-19
Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19
Эксгибиционист приставал к девочке в метро Петербурга
Задержек и отмен нет: 5 октября Пулково работает по расписанию
Эксперты перечислили города России с самыми высокими зарплатами
Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения побережья
В Ленобласти в понедельник пройдут дожди
Монеточка подтвердила роман со своим продюсером