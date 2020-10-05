Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника в пылу ссоры

В Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в Тосно. Следователи считают, что его избили до смерти. Подозреваемый задержан.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, труп нашли в Тосно накануне. У мертвеца зафиксировали гематомы головы.

В тот же день в качестве подозреваемого задержали мужчину 1989 года рождения. По версии правоохранителей, безработный выпивал со знакомым, но поругался с ним. Обидчика он начал бить его руками и ногами.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Петербурга получил смертельные ножевые ранения.