Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника в пылу ссоры

Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника в пылу ссоры
Задержан подозреваемый в смертельном избиении. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области выясняют обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в Тосно. Следователи считают, что его избили до смерти. Подозреваемый задержан.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, труп нашли в Тосно накануне. У мертвеца зафиксировали гематомы головы.

В тот же день в качестве подозреваемого задержали мужчину 1989 года рождения. По версии правоохранителей, безработный выпивал со знакомым, но поругался с ним. Обидчика он начал бить его руками и ногами.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что житель Петербурга получил смертельные ножевые ранения.

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