Оператор-контролер «Питерлэнда» задержана, она могла наброситься на мужа с ножом

Оператор-контролер «Питерлэнда» задержана, она могла наброситься на мужа с ножом
Жителя Стрельны ранили ножом. Фото: Следственный комитет России

В Петербурге оператора-контролера торгового центра «Питерлэнд» подозревают в нападении на мужа с ножом. Пострадавший госпитализирован.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел в Стрельне. В одной из квартир госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями. Там же задержали его супругу.

По предварительным данным, пара выпивала. В какой-то момент супруги поссорились, и женщина начала бить мужа ножом.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жительницу Петербурга подозревают в смерти супруга. Мужчину также ранили ножом.

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