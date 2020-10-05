Напавший на женщину в Зеленогорске заместитель главврача больницы госпитализирован

Напавший на женщину в Зеленогорске заместитель главврача больницы госпитализирован
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге заместитель главного врача городской больницы №26 был задержан после того, как угрожал и ударил сотрудницу LG Electronics.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел в Зеленогорске. СМИ сообщали о том, что мужчина угрожал женщине пистолетом, а затем скрылся на иномарке.

Полиция установила владельца авто. Им оказался заместитель главного врача городской больницы №26. Оказалось, что он поссорился с сотрудницей LG Electronics, ударил ее по голове рукой, а затем угрожал предметом, похожим на пистолет.

Подозреваемый сам явился в полицию и был задержан. По факту возбудили уголовное дело.

Впрочем. Вскоре врач был госпитализирован в Елизаветинскую больницу – ему стало плохо. Сейчас в медучреждении выставили спецпост.

Ранее gazeta.spb.ru писала о стрельбе на Пулковском шоссе.

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