Загоревшуюся сауну на шоссе Революции потушили за час

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на понедельник, 5 октября, в Красногвардейском районе произошел пожар в сауне. С огнем справились за час.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС России. Экстренные службы узнали о пожаре ближе к полуночи в воскресенье, 4 октября. По сообщению очевидцев, загорелась сауна, расположенная по адресу: шоссе Революции, 86.

Бороться с огнем направили 15 сотрудников ведомства и три пожарных машины. На месте происшествия огнеборцы выяснили, что пожар распространился по площади 20 квадратных метров в помещении банного комплекса.

Пожар ликвидировали к 00:45. Сведения о возможных пострадавших не поступали. Причины и обстоятельства произошедшего установят дознаватели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели устранили пожар в вспыхнувшей бытовке в Колпинском районе. Огонь удалось ликвидировать силами 10 человек личного состава.