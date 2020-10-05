В Петербурге поймали цыганку, обокравшую двух пенсионеров

В Петербурге поймали цыганку, обокравшую двух пенсионеров
Подозреваемая в кражах. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Петербургская полиция задержала приезжую из сопредельного государства, которая оставила пожилых горожан без сбережений.

Об этом сообщает пресс-служба городского главка МВД России. Известно, что злоумышленница похитила более одного миллиона рублей у пенсионеров.

Так, в январе с банковской карты 88-летнего петербуржца было украдено 860 тысяч рублей. А в сентябре у 95-летней пенсионерки из сумки вытащили 150 тысяч рублей и документы. По фактам кражи были открыты уголовные дела.

Недавно сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в кражах, ей оказась 30-летняя безработная представительница кочевого народа. Регистрации в Петербурге у нее нет.

Полиция полагает, что она может быть причастна к целой серии аналогичных преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фитнес-тренер пойдет под суд за кражу золота из шкафчика.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургскую компанию будут судить за уклонение от налогов на 100 миллионов
С начала 2020 года Санкт-Петербургская таможня перечислила в федеральный ...
Жители Центрального района Петербурга борются за сохранение дома Ратькова-Рожнова
Ребенку стало плохо прямо на дороге на Поклонногорской
США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Рудковскую раскритиковали за покупку коляски для новорожденного сына за ...
Грабившего женщин жителя Петербурга отправили в колонию на 7,5 лет
Минсельхоз США прогнозирует рост производства свинины в России