В Петербурге поймали цыганку, обокравшую двух пенсионеров

Подозреваемая в кражах. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Подозреваемая в кражах. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Петербургская полиция задержала приезжую из сопредельного государства, которая оставила пожилых горожан без сбережений.

Об этом сообщает пресс-служба городского главка МВД России. Известно, что злоумышленница похитила более одного миллиона рублей у пенсионеров.

Так, в январе с банковской карты 88-летнего петербуржца было украдено 860 тысяч рублей. А в сентябре у 95-летней пенсионерки из сумки вытащили 150 тысяч рублей и документы. По фактам кражи были открыты уголовные дела.

Недавно сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в кражах, ей оказась 30-летняя безработная представительница кочевого народа. Регистрации в Петербурге у нее нет.

Полиция полагает, что она может быть причастна к целой серии аналогичных преступлений.

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