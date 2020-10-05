Грабившего женщин жителя Петербурга отправили в колонию на 7,5 лет

Петродворцовый районный суд вынес приговор по уголовным делам о нападениях на женщин и краже, обвиняемым по которым проходил Асилбек Журабоев.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «в,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд установил, что в апреле этого года Журабоев незаконно пробрался в жилой дом, где несколько раз ударил ножом в живот потерпевшую и похитил ее деньги.

На следующий день он проник в квартиру частного дома, где избил женщину и похитил у нее деньги, ключи от дома и автомобиля. После он проник в автомобиль и украл вещи, которые были в салоне.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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