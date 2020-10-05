Жители Центрального района Петербурга борются за сохранение дома Ратькова-Рожнова

Жители Центрального района пытаются сохранить историческую постройку на набережной канала Грибоедова, 24 — доходный дом Ратькова-Рожнова.
Активисты утверждают, что здание разрушается, а Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не принимает никаких мер к сохранению памятника архитектуры. В сообществе «Центральный район за комфортную среду проживания» в социальной сети «Вконтакте» также призывают обратить внимание на эту проблему РЖД, поскольку на данный момент в доходном доме Ратькова-Рожнова располагается сервисный центр организации, пишет Neva.Today.
Доходный дом был возведён в 1884 году по проекту архитекторов Михаила Петерсона и Павла Сюзора. Позже его перестроил Ратьков-Рожнов, выкупивший здание, — в стенах доходного дома разместился «Пассаж». В 1970-х годах внутреннюю галерею передали Октябрьской железной дороге.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе произошел пожар в историческом здании.