Жители Центрального района Петербурга борются за сохранение дома Ратькова-Рожнова

"Жителям остаётся лишь наблюдать, как неповторимая история превращается в пыль", - сокрушаются градозащитники. Фото: www.citywalls.ru

"Жителям остаётся лишь наблюдать, как неповторимая история превращается в пыль", - сокрушаются градозащитники. Фото: www.citywalls.ru

Жители Центрального района пытаются сохранить историческую постройку на набережной канала Грибоедова, 24 — доходный дом Ратькова-Рожнова.

Активисты утверждают, что здание разрушается, а Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не принимает никаких мер к сохранению памятника архитектуры. В сообществе «Центральный район за комфортную среду проживания» в социальной сети «Вконтакте» также призывают обратить внимание на эту проблему РЖД, поскольку на данный момент в доходном доме Ратькова-Рожнова располагается сервисный центр организации, пишет Neva.Today.

Доходный дом был возведён в 1884 году по проекту архитекторов Михаила Петерсона и Павла Сюзора. Позже его перестроил Ратьков-Рожнов, выкупивший здание, — в стенах доходного дома разместился «Пассаж». В 1970-х годах внутреннюю галерею передали Октябрьской железной дороге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Митрофаньевском шоссе произошел пожар в историческом здании.