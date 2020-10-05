В Петербурге за выходные нашли 370 санитарных нарушений в кафе и магазинах

В Петербурге за выходные нашли 370 санитарных нарушений в кафе и магазинах
ККИ провело проверку магазинов и кафе. Фото: пресс-служба ККИ

В Петербурге в выходные чиновники прошли с проверкой по объектам торговли и услуг. Искали нарушений санитарной безопасности.

ККИ провело проверку магазинов и кафе. Фото: пресс-служба ККИ

Об этом сообщает комитет по контролю за имуществом Петербурга. Всего за выходные проверили 750 объектов. В Центральном, Петроградском, Красногвардейском, Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Приморском районах обследовали магазины, кафе, рестораны, столовые, салоны красоты и мастерские.

ККИ провело проверку магазинов и кафе. Фото: пресс-служба ККИ

Самым распространенным нарушением оказалось отсутствие у работников средств индивидуальной защиты. Некоторые не использовали маски вовсе, а другие пользовались ими неправильно, на многих не заметили перчатки.

ККИ провело проверку магазинов и кафе. Фото: пресс-служба ККИ

Отмечается, что в отношении нарушителей сотрудниками ККИ ведется работа по возбуждению административных производств.

Ранее Gazeta.SPb.ru показала, как петербуржцы соблюдают «масочный режим».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кафе нарушения новости спб санитарные нормы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции
Биологи выяснили, для каких животных опасен новый коронавирус
Лавров рассказал об анализах Навального в Charite на боевые яды
«Новая вторичка» на рынке недвижимости в Петербурге подорожала на 15%
«Это работать не будет»: уличные художники раскритиковали идею ...
В Петербурге за выходные нашли 370 санитарных нарушений в кафе и магазинах
В Петербурге выявлено незаконное использование реки Фонтанки и Мойки для ...
Петербург признан самым комфортным для путешественников городом России