В Петербурге за выходные нашли 370 санитарных нарушений в кафе и магазинах

В Петербурге в выходные чиновники прошли с проверкой по объектам торговли и услуг. Искали нарушений санитарной безопасности.

Об этом сообщает комитет по контролю за имуществом Петербурга. Всего за выходные проверили 750 объектов. В Центральном, Петроградском, Красногвардейском, Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Приморском районах обследовали магазины, кафе, рестораны, столовые, салоны красоты и мастерские.

Самым распространенным нарушением оказалось отсутствие у работников средств индивидуальной защиты. Некоторые не использовали маски вовсе, а другие пользовались ими неправильно, на многих не заметили перчатки.

Отмечается, что в отношении нарушителей сотрудниками ККИ ведется работа по возбуждению административных производств.

Ранее Gazeta.SPb.ru показала, как петербуржцы соблюдают «масочный режим».