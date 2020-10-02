Не носишь маску — заплати штраф. Как в Петербурге обстоят дела с «масочным режимом» и что грозит за его несоблюдение

Не носишь маску &#8212; заплати штраф. Как в Петербурге обстоят дела с &#171;масочным режимом&#187; и что грозит за его несоблюдение
В Петербурге ужесточен "масочный режим". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Gazeta.SPb.ru показывает, как петербуржцы соблюдают «масочный режим», и напоминает о том, что грозит пассажирам и работникам транспортной отрасли за отсутствие средств индивидуальной защиты.

С 1 октября петербуржцы, пользующиеся метро, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси, автомобилями каршеринга, должны носить маски и перчатки, сообщает комитет по транспорту.

«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств», — предупредили в ведомстве.

Пассажиров без масок могут не допустить на объекты транспортного комплекса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Кажется, не все петербуржцы соблюдают «масочный режим». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Визуально большинство горожан все же ездит в транспорте в масках. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Петербуржцев призывают соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ношение СИЗ в рабочее время строго обязательно и для сотрудников транспортного комплекса, водителей, кондукторов, контролеров и других работников.

«Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие «масочный режим», будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», – сказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Сотрудники транспортной отрасли тоже должны носить средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Без СИЗ водителей, кондукторов, контролеров и т.д. не допустят до работы. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Усилить контроль за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты рекомендовано и компаниям, осуществляющим международные и межрегиональные пассажирские перевозки.

«Октябрьская железная дорога, аэропорт Пулково, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, а также все компании-перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание пассажиров в соответствии с договорами, заключенными с комитетом по транспорту, обязаны обеспечить соблюдение запрета доступа на объекты транспорта в Санкт-Петербурге лиц, не соблюдающих противоэпидемиологические меры с 1 октября 2020 года», — сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Пассажиры метро в масках и без. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пассажиры метро в масках и без. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Приобрести СИЗ можно на любой станции метро. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По данным комитета по транспорту, приобрести средства индивидуальной защиты — одноразовые маски в упаковке — можно на всех станциях Петербургского метрополитена в «Первой полосе». С 1 октября, в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принято решение снизить стоимость СИЗ для пассажиров подземки до 10 рублей.

Петербургский метрополитен предупреждает: «За неисполнение гражданами требований по использованию СИЗ установлена административная ответственность в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей».

Стоимость СИЗ снижена до 10 рублей. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пассажиры подземки в масках и без них. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
В Петербурге ужесточен «масочный режим». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
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