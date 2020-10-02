Не носишь маску — заплати штраф. Как в Петербурге обстоят дела с «масочным режимом» и что грозит за его несоблюдение

Gazeta.SPb.ru показывает, как петербуржцы соблюдают «масочный режим», и напоминает о том, что грозит пассажирам и работникам транспортной отрасли за отсутствие средств индивидуальной защиты.

С 1 октября петербуржцы, пользующиеся метро, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси, автомобилями каршеринга, должны носить маски и перчатки, сообщает комитет по транспорту.

«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств», — предупредили в ведомстве.

Ношение СИЗ в рабочее время строго обязательно и для сотрудников транспортного комплекса, водителей, кондукторов, контролеров и других работников.

«Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие «масочный режим», будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», – сказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Усилить контроль за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты рекомендовано и компаниям, осуществляющим международные и межрегиональные пассажирские перевозки.

«Октябрьская железная дорога, аэропорт Пулково, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, а также все компании-перевозчики, осуществляющие транспортное обслуживание пассажиров в соответствии с договорами, заключенными с комитетом по транспорту, обязаны обеспечить соблюдение запрета доступа на объекты транспорта в Санкт-Петербурге лиц, не соблюдающих противоэпидемиологические меры с 1 октября 2020 года», — сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

По данным комитета по транспорту, приобрести средства индивидуальной защиты — одноразовые маски в упаковке — можно на всех станциях Петербургского метрополитена в «Первой полосе». С 1 октября, в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принято решение снизить стоимость СИЗ для пассажиров подземки до 10 рублей.