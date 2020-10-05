В Петербурге госпитализировали актера Леонида Мозгового

Заслуженный артист России Леонид Мозговой попал в больницу в Северной столице.

Об этом стало известно в понедельник, 5 октября. При этом актер находится в больнице еще со 2 октября. В каком состоянии находится Мозговой в настоящее время — неизвестно. Отсутствует информация и о диагнозе пациента. Уточняется лишь то, что артист подключен к кислородной маске.

Факт госпитализации был подтвержден крупнейшей концертной организацией России «Петербург-концерт». Об этом сообщает 78.ru.

Леониду Мозговому 79 лет. Будущий актер родился в Туле 17 апреля 1941 года. С 1961 по 1965 год он обучался в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии на факультете драматического искусства. Зрителям лауреат премии «Ника» известен по ролям в фильмах «Молох», «Телец», «Исаев» и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпитализированный с коронавирусом Юрий Башмет выписан из больницы.