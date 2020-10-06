В Петербурге среди ночи тушили автомобиль

В Петербурге среди ночи тушили автомобиль
Около получаса на месте работали специалисты МЧС. Фото: pixabay

Из-за огня пострадали салон и моторный отсек. Все остались живы.

В Красногвардейском районе сегодня ночью, 6 октября, полыхал автомобиль марки «Нива». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на 5-й Поперечной улице – там у дома номер 1 загорелась машина, о чем спасатели узнали в половину второго ночи. На место незамедлительно прибыли десять пожарных и две единицы техники, которые приступили к ликвидации возгорания.

Им потребовалось около получаса, чтобы справиться с огнем. В итоге автомобиль перестал гореть в 2:14. Пока непонятно, что стало причиной инцидента. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП с «перевертышем» в Гатчинском районе пострадали два человека. Отмечается, что женщина получила тяжелые повреждения. У пассажира же зафиксированы травмы средней тяжести.

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