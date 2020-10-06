На Кондратьевском после аварии госпитализировали мотоциклиста

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

В Калининском районе накануне, 5 октября, произошла серьезная авария с участием мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Все случилось на Кондратьевском проспекте – там столкнулись автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра, когда начал перестраиваться, что и стало причиной инцидента. В результате 39-летний байкер получил травмы, его госпитализировали в больницу. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП с «перевертышем» в Гатчинском районе пострадали два человека. Женщина получила тяжелые повреждения. У пассажира же зафиксированы травмы средней тяжести.