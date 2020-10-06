В Лужском районе 14-летний мотоциклист угодил в больницу после аварии

В Лужском районе 14-летний мотоциклист угодил в больницу после аварии
Подростка госпитализировали. Фото: Pixabay

Мальчик находится в состоянии средней тяжести.

В Лужском районе Ленинградской области произошла авария с участием мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и региону. Все случилось на 137-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Псков».

Автомобиль, за рулем которого сидела 37-летняя женщина, не убедилась в безопасности маневра и при развороте столкнулась с мотоциклом. В результате травмы получил 14-летний байкер. На место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации подростка. Он находится в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что на Кондратьевском после аварии госпитализировали мотоциклиста. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

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