Звезда «Холостяка» сбила пешехода в Москве: он скончался

По предварительным данным, девушка была трезва.

Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова обвиняется в смертельном ДТП в Москве. Все случилось ночью 5 октября на Кутузовском проспекте – девушка наехала на пешехода, который переходил дорогу в не установленном для перехода месте. В результате им были получены серьезные травмы, ставшие причиной смерти. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Короткова была трезва, это доказали результаты экспресс-теста на алкоголь на месте. Источник добавляет, что в течение недели будут готовы анализы крови.

«За рулем Mercedes Gelandewagen в момент аварии была Виктория Короткова. По предварительным данным, она была трезва, ей сделали экспресс-тест на алкоголь на месте»,

— сообщает собеседник агентства.

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