На Шлиссельбургском проспекте получил тяжелое ножевое ранение гражданин Узбекистана

Вечером 5 октября в дежурную часть полиции по Невскому району через экстренную службу поступило заявление о ножевом ранении в одном из домов по Шлиссельбургскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 45-летний житель республики Дагестан в ходе бытовой ссоры, возникшей между ним и 30-летним гражданином республики Узбекистан ввиду неприязненных личных отношений, нанес своему оппоненту удар ножом и скрылся с места происшествия.

Около 20:40 преступника удалось задержать, а несколько часов спустя из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступила информация о том, что состояние пострадавшего от рук дагестанца оценивается как тяжелое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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