В Петербурге задержали вора, находившегося в федеральном розыске

Около шести вечера 5 октября на Народной улице в Невском районе Петербурга задержали 24-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске за кражу.

В феврале 2020 года вышеуказанный преступник тайно пробрался в квартиру одного из домов по улице Шотмана и вынес из неё iPhone, одежду, наручные часы, инструменты — на общую сумму 78 тысяч рублей. Спустя 8 месяцев злоумышленника удалось вычислить и задержать, его поместили под арест.

Отметим, что вор неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и ранее, пять раз молодой человек становился фигурантом уголовного дело, имеет три судимости. Было ли найдено при нем похищенное имущество, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грабившего женщин жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию строгого режима на 7,5 лет.