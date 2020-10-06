Заместителя главврача отправили под домашний арест после угроз пистолетом в Зеленогорске

Заместителя главврача отправили под домашний арест после угроз пистолетом в Зеленогорске
Выбор меры пресечения Владимиру Брацлавскому. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд отправил под домашний арест заместителя главного врача одной из больниц Владимира Брацлавского. В Зеленогорске он размахивал пистолетом перед двумя горожанами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мера пресечения была избрана во вторник, 6 октября. По версии следствия, тремя днями ранее злоумышленник поссорился с двумя гражданами на Вокзальной улице в Зеленогорске. Тогда он вытащил из Range Rover предмет, похожий на пистолет, размахивал им и ругался.

Злоумышленник был задержан на следующий день. У суда он просил подписку о невыезде, следствие настаивало на заключении под стражу. В результате суд отправил медика под домашний арест до 2 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что врач и сам был госпитализирован после задержания. Он пожаловался на плохое самочувствие.

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