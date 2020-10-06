Упавшая в канал Грибоедова школьница попала в реанимацию

Упавшая в канал Грибоедова школьница попала в реанимацию
Место на набережной канала Грибоедова, где упала девушка. Фото: google.maps

Юная жительница Петербурга уехала на «скорой» в больницу после падения в канал Грибоедова в центре города.

В понедельник вечером, 5 октября, 16-летняя школьница пошла на фотосессию на набережную канала Грибоедова. Когда девушка позировала на лестнице она оступилась и упала в воду. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Школьницу спасли и доставили в одну из детских городских больниц. Ее поместили в реанимацию в тяжелом состоянии и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Позже сама пострадавшая рассказала в соцсетях, что в результате падения она получила углубленную рану в области темени и перелом черепа. Сейчас она в реанимации, но уже в сознании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетителя Петергофа задержали за поднятый в небо квадрокоптер.

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