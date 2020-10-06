Двух квартирных аферистов в Петербурге отправили за решетку

Петроградский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Мурмана Чиковани и Регины Матулевич, которые обвинялись в квартирном мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Петербурга, они проходили обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 4 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд установил, что Чиковани и Матулевич объединились для приобретения квартиры обманным путем. Для этого они сделали поддельный паспорт на имя собственницы квартиры с фотографией Матулевич и получили правоустанавливающие документы на недвижимость.

Далее они продали квартиру третьему лицу за 14 млн рублей, а также договорились о продаже места в паркинге с внесением задатка в сумме 500 тыс. рублей.

Аналогичным образом мошенники пытались похитить квартиру за 14,6 млн рублей, принадлежащую сестре предыдущей жертвы, однако их планы нарушила полиция.

Суд признал подсудимых виновными: Чиковани проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима, а Матулевич — 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в несколько раз увеличилось количество случаев мошенничества.