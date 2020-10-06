Один из рыбаков пропал после инцидента на реке Вуокса

Мужчина пропал во время рыбалки. Фото: pixabay.com

Мужчина пропал во время рыбалки. Фото: pixabay.com

На реке Вуокса в Ленинградской области перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двое смогли выплыть, а третий бесследно исчез.

Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК России. Инцидент произошел 6 октября у базы отдыха «Зеленый мыс» рядом с поселком Житково. Трое мужчин отправились порыбачить на своей металлической моторной лодке.

Во время прогулки по реке их лодка перевернулась. Двое рыбаков смогли самостоятельно выбраться из воды, однако третий остался в воде и пропал без вести.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники аварийно-спасательного формирования Выборга.

Проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ладоге спасли рыбаков на сломанной лодке.