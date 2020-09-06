На Ладоге спасли рыбаков на сломанной лодке

В Волховском районе Ленинградской области спасателям пришлось помогать двоим рыбакам выбраться из неисправной лодки.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, около 17 часов. В экстренные службы поступила информация о чрезвычайном происшествии в Новоладожском канале, неподалеку от деревни Дубно. Оказалось, что двое мужчин отправились порыбачить, но когда они отплыли, у лодки загорелся мотор. Плавсредство стремительно относило к Ладожскому озеру.

На место происшествия оперативно отправился отряд поисковиков-спасателей «Новая Ладога». Оказавшихся в беде рыбаков успешно доставили на берег. О состоянии лодки, в главном управлении МЧС по Ленинградской области не сообщили, а вот пострадавшие обошлись без медицинской помощи.

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