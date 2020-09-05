Десять пожарных за девять минут спасли полыхающий в Московском районе Ford

Десять пожарных за девять минут спасли полыхающий в Московском районе Ford
В Московском районе сгорела машина. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Полыхающая иномарка осветила в ночь на субботу, 5 сентября, Московский район Петербурга.

О пожаре сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что пожарных на место происшествия вызвали после часа ночи. В Московском районе загорелся автомобиль.

Потушить пламя спасатели смогли за девять минут – работали десять человек.

В Ford успели сгореть отдельные части.

Ранее gazeta.spb.ru писала о трагическом пожаре в Калининском районе Петербурга. В результате возгорания в одной из квартир на Светлановском проспекте погиб мужчина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иномарка московский район новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Honor обещает, что новые умные часы проработают на одном заряде 25 дней
Назван способ найти скрытую камеру с помощью смартфона
Немецкий журналист заявил о неуязвимости России перед Западом
Десять пожарных за девять минут спасли полыхающий в Московском районе Ford
Российский фильм впервые в истории возглавил топ iTunes в США
Вандалы повредили автомобиль на площади Климова
Людмила Полякова упала в обморок на прощании с Борисом Клюевым
Двое устроили ДТП на Петроградке и перекрыли участок Песочной набережной