Десять пожарных за девять минут спасли полыхающий в Московском районе Ford

Полыхающая иномарка осветила в ночь на субботу, 5 сентября, Московский район Петербурга.

О пожаре сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что пожарных на место происшествия вызвали после часа ночи. В Московском районе загорелся автомобиль.

Потушить пламя спасатели смогли за девять минут – работали десять человек.

В Ford успели сгореть отдельные части.

Ранее gazeta.spb.ru писала о трагическом пожаре в Калининском районе Петербурга. В результате возгорания в одной из квартир на Светлановском проспекте погиб мужчина.