Пожар унес жизнь мужчины в Калининском районе

Пожар унес жизнь мужчины в Калининском районе
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В результате возгорания в одной из квартир на Светлановском проспекте погиб мужчина.

Происшествия произошло на Севере Петербурга вечером в среду, 2 сентября. В экстренные службы в 20:03 поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире.

Оперативно прибывшие сотрудники пожарной службы увидели, что в жилом помещении загорелась обстановка площадью в 2 квадратных метра. Пламя успешно потушили спустя полчаса. Для ликвидации огня были задействованы 15 пожарных и 3 единицы специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

К сожалению, без жертв обойтись не удалось. На месте случившегося спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Врачи скорой-помощи установили, что его смерть наступила из-за отравления смесью дымов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после ликвидации пожара в квартире нашли изголодавшихся детей.

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