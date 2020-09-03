Пожар унес жизнь мужчины в Калининском районе

В результате возгорания в одной из квартир на Светлановском проспекте погиб мужчина.

Происшествия произошло на Севере Петербурга вечером в среду, 2 сентября. В экстренные службы в 20:03 поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире.

Оперативно прибывшие сотрудники пожарной службы увидели, что в жилом помещении загорелась обстановка площадью в 2 квадратных метра. Пламя успешно потушили спустя полчаса. Для ликвидации огня были задействованы 15 пожарных и 3 единицы специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

К сожалению, без жертв обойтись не удалось. На месте случившегося спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины. Врачи скорой-помощи установили, что его смерть наступила из-за отравления смесью дымов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после ликвидации пожара в квартире нашли изголодавшихся детей.