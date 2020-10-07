В Пулково в среду нет ни одного задержанного или отмененного рейса

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запанированные самолеты. Кроме того, воздушные судна вылетят без задержек.

Так, в среду, 7 октября, рейсы из Северной столицы должны состоятся без каких-либо проблем. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, все самолеты вылетят вовремя.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ. Сейчас российские власти смягчают ограничения на путешествия, но большинство стран остаются для граждан недоступными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково подготовили резервный борт, который должен будет доставить пассажиров в Йошкар-Олу. Ранее самолету пришлось срочно вернуться в Северную столицу.