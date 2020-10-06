После аварийной посадки рейса в Йошкар-Олу в Пулково подготовили резервный борт

После аварийной посадки рейса в Йошкар-Олу в Пулково подготовили резервный борт
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Пулково подготовили резервный борт, который должен будет доставить пассажиров в Йошкар-Олу. Ранее самолету пришлось срочно вернуться в Северную столицу.

Об этом gazeta.spb.ru сообщили в авиакомпании «РусЛайн». Там уточнили, что во вторник, 6 октября, рейс 7R-289 вылетел вовремя. В аэропорт экипаж решил вернуться после того, как не удалось убрать стойки шасси.

«Посадка прошла в штатном режиме в 14:33 по московскому времени», — уточнили в авиакомпании.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что самолет вернулся в аэропорт через несколько минут после взлета. В воздухе обнаружилось, что из строя вышла передняя стойка шасси. Воздушное судно практически час кружило в небе над Санкт-Петербургом – вырабатывали запас топлива для экстренной посадки.

В салоне находились 29 человек. Посадка прошла успешно.

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После аварийной посадки рейса в Йошкар-Олу в Пулково подготовили резервный борт