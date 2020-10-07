На Энгельса собрался паровозик с такси, каршерингом и ГАЗелью

На Энгельса собрался паровозик с такси, каршерингом и ГАЗелью
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга столкнулись сразу три машины. Участниками аварии стали каршеринг, машина такси и ГАЗель.

Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 7 октября, на проспекте Энгельса. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, арендованный автомобиль, двигавшийся в сторону Вербной улицы, резко затормозил перед пешеходным переходом. Водитель сзади идущего такси не успел среагировать и врезался в «Яндекс.Драйв». В такси въехала ГАЗель.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина и женщина пострадали в ДТП с тремя иномарками на Парашютной улице. Их госпитализировали.

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