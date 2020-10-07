Экологический кодекс и административные правонарушения: в Петербурге на заседании ЗакСа обсудят рассмотрят новые законопроекты

В среду, 7 октября, в 10:00, в Северной столице состоится традиционное заседание членов Законодательного собрания.

Депутаты обсудят важные для города вопросы, а также рассмотрят в первых чтениях значительное количество инициатив. К примеру, речь пойдет о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях», а также об изменениях в закон «Экологический кодекс Санкт-Петербурга».

Помимо этого парламентарии рассмотрят различные проекты законов, внесенные городскими комитетами и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Также, третье чтение пройдут поправки в закон «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе обсудили вопрос о реализации программы «Чистое небо».