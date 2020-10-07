В среду утром пробки в Петербурге достигли шести баллов

В среду утром пробки в Петербурге достигли шести баллов
Утренние пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Карты"

Сегодня утром дорожные заторы в Петербурге достигли шести баллов. Горожане вынуждены проводить начало для в пробках.

В среду, 7 октября, к 9 часам утра сложная транспортная ситуация наблюдается в разных районах города. Движение усложнили многочисленные ДТП и дорожные работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация обозначена в Невском районе: уже собираются плотные пробки на проспекте Большевиков, на Народной улице и на Дальневосточном проспекте. Есть трудности в проезде по Октябрьской набережной.

Также пробки образовались на Софийской улице, Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице. Многокилометровый затор обозначен от Всеволожска до КАД: машины вплотную стоят по шоссе Дорога Жизни.

Также сложно проехать по Лесному проспекту, улице Карбышева и 1-ому Муринскому проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге воздух прогреется до +16. Также, ожидаются небольшие осадки в виде дождей.

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