Теплое наступление осени: в среду в Петербурге воздух прогреется до +16

Осень продолжает вступать в свои права в Северной столице, но не спешит расстраивать местных жителей похолоданием.

В среду, 7 октября, в городе под воздействием атмосферного фронта установится облачная погода с прояснениями. Также, ожидаются небольшие осадки в виде дождей. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах от +14 до +16 градусов тепла. Стоит отметить, что данные показатели на 4-5 градусов больше климатической нормы для второго месяца осени. Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос», синоптик Михаил Леус в своем аккаунте Facebook.

В течение дня в Петербурге подует ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление меняться практически не будет и примет значение в 760 ммм рт. ст, что является нормой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.