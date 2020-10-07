Безработного задержали за драку на Богословском кладбище

С кладбища Калининском районе Петербурга госпитализировали пьяного мужчину в тяжелом состоянии. Подозреваемый в его избиении задержан.

Инцидент произошел в субботу, 3 октября, на Богословском кладбище. 28-летнего мужчину доставили в больницу с ушибом головного мозга и субдуральным кровоизлиянием.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавший рассказал, что был избит неизвестным.

Спустя два дня на указанном кладбище полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний мужчина.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гаврилово разыскивают «грешника», обчистившего ящик с пожертвованиями в храме. Сумма ущерба неизвестна.