В Ленобласти ищут неизвестного, причастного к поджогу трех автомобилей

В Гатчинском районе от огня пострадало три легковых автомобиля.
Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 6 октября, в правоохранительные органы обратилась обеспокоенная 44-летняя женщина, которая сообщила о возгорании своего автомобиля Peugeot-408.
Правоохранители совместно со спасателями отправились на место происшествия. Пожар был оперативно потушен. К несчастью, огонь задел еще два транспортных средства, стоящие рядом — Renault Duster и Lada X-Ray.
Чтобы разобраться, что стало причиной внезапного пожара, полицейские изъяли записи с камер уличного видеонаблюдения. Также, рядом с поврежденными пламенем легковушками был обнаружен фрагмент емкости из синтетического пластика.
По факту умышленного уничтожения чужого имущества было принято решение о возбуждении уголовного дело.
Обстоятельства случившегося продолжают выясняться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу дали два года «строгача» за поджог Mercedes знакомого.