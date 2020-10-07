В Ленобласти ищут неизвестного, причастного к поджогу трех автомобилей

В Ленобласти ищут неизвестного, причастного к поджогу трех автомобилей
Полицейские выясняют, кто мог стоять за поджогом. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе от огня пострадало три легковых автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 6 октября, в правоохранительные органы обратилась обеспокоенная 44-летняя женщина, которая сообщила о возгорании своего автомобиля Peugeot-408.

Правоохранители совместно со спасателями отправились на место происшествия. Пожар был оперативно потушен. К несчастью, огонь задел еще два транспортных средства, стоящие рядом — Renault Duster и Lada X-Ray.

Чтобы разобраться, что стало причиной внезапного пожара, полицейские изъяли записи с камер уличного видеонаблюдения. Также, рядом с поврежденными пламенем легковушками был обнаружен фрагмент емкости из синтетического пластика.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества было принято решение о возбуждении уголовного дело.

Обстоятельства случившегося продолжают выясняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу дали два года «строгача» за поджог Mercedes знакомого.

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