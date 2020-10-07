«Герои»: Макаров предложил выразить благодарность петербургским медикам

&#171;Герои&#187;: Макаров предложил выразить благодарность петербургским медикам
Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

В Петербурге на очередном заседании ЗакСа депутаты предложили выразить благодарность, руководству, врачам и медперсоналу медучреждений.

С соответствующей инициативой выступил председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Согласно представленному им проекту, благодарность планируют объявить руководителям и сотрудникам Александровской больницы и госпиталя для ветеранов войн.

«Настоящие герои», — отметили в пресс-службе ЗакСа.

По словам председателя, это лишь часть признательности медикам города, которые мужественно сражались с пандемией Covid-19 в текущем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус проверились еще 28 993 человека. Под наблюдением специалистов находится 3 170 человек. Из них 19 — в обсерваторе, 838 — контактные, 2313 — на самоизоляции.

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