В Петербург с начала 2020 года доставили более 100 тонн лимонов, чеснока и имбиря

Инспекторы управления Россельхознадзора отчитались о количестве ввезенных в Северную столицу полезных продуктов, призванных помогать при простудных заболеваниях.

С января по август 2020 года через Большой порт в город было ввезено 112 тысяч тонн лимонов, чеснока и имбиря. Лимонов было доставлено больше всего — 96 тысяч тонн. Отметим, что большая их часть приехала прямиком из Аргентины. Также, инспекторы управления проконтролировали ввоз 13 тысяч тонн чеснока и 2 тонн имбиря. Продукты были доставлены из Китая, Перу и Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба территориального Управления Россельхознадзора.

Каждая поставка прошла тщательный фитосанитарный контроль. Инспекторы ни нашли ни одного нарушения. С документами тоже все оказалось в полном порядке. Это позволило грузам успешно направиться из порта по своим дальнейшим маршрутам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор не пропустил в Петербург семена киноа и чиа из Перу.