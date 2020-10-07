В Ленобласти разыскивают заключенного ушедшего в «самоволку» из колонии-поселения

В поселке Форносово правоохранители пытаются найти осужденного, который решил самостоятельно покинуть свое рабочее место на выводном объекте.

О происшествии в полицию Тосненского района Ленобласти было сообщено во вторник, 6 октября. За день до обращения, во время подсчета осужденных на территории колонии-поселения было выявлено отсутствие 33-летнего заключенного, отбывающего наказание за серию краж. Оставаться в колонии ему было необходимо, согласно приговору, до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту побега из мест лишения свободы возбуждено уголовное дело. Ведутся розыскные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант чуть не отправился в колонию за побег от полицейских. По данным следствия, мужчина, находясь в предварительном заключении в ИВС, резко выдернул руку, освободившись от наручников, и попытался скрыться, но был пойман.