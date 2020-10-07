Малышева рассказала, как лечить коронавирус дома

В некоторых случаях нет необходимости в госпитализации.

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что делать при коронавирусной инфекции, если лечишься дома. Она поделилась знаниями в Instagram-аккаунте.

Медик отметила, что беспокоиться нужно, если есть одышка и высокая температура, которую невозможно сбить препаратами. Она добавила, что важно следить за уровнем насыщения крови кислородом.

Чтобы чувствовать себя лучше, пациентам стоит пить много воды, принимать парацетамол и витамин D. Он связан с повышенной смертностью от коронавируса, уверена Малышева. Также людям из группы риска стоит обратиться к врачу, чтобы при необходимости были назначены антикоагулянты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге дополнительно развернут более 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.