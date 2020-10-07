Мошенницы предстанут перед судом за обман петербурженки: они получили от нее 800 тыс. рублей

Ранее судимые горожанки обвиняются в совершении очередного преступления.

В отношении двух женщин, подозреваемых в мошенничестве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Ведомство уже утвердило обвинительное заключение и передало дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

По предварительным данным, все случилось в декабре 2019 года. Две женщины вступили в сговор с неустановленными лицами, чтобы заполучить чужие деньги. Мошенницы сделали так, чтобы петербурженка перевела им на счет более 845 тысяч рублей. Эти средства были разделены между всеми участниками процесса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенник взломал страницу петербурженки в соцсети и убеждал её друзей переводить ему деньги.