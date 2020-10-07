В Петербурге сотруднице полиции предъявлено обвинение за хищение 850 тыс. рублей

В Петербурге сотруднице полиции предъявлено обвинение за хищение 850 тыс. рублей
Следственный комитет. Фото: sledcom.ru

В среду, 7 октября, следственным отделом по Кировскому району сотруднице полиции было предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемая совместно с соучастниками завладела путем обмана банковскими картами федеральных служащих.

В последствии, с марта 2019 года по июль 2020, сотрудница полиция на регулярной основе предоставляла документы в бухгалтерию о выполнении работ этими сотрудниками. За это на захваченные карты отправлялись деньги. В общей сложности, у злоумышленницы получилось похитить около 850 тыс. рублей.

Средства были поделены между всеми соучастниками, которые также, как и обвиняемая были сотрудниками районного управления МВД.

Сообщается, что следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что убийце двух школьниц в Рыбинске предъявили обвинение по двум статьям.

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