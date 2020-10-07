Новый корпус Госпиталя ветеранов войн введут в эксплуатацию до конца 2020 года

Корпус Госпиталя ветеранов войн, который в настоящее время возводят на Народной улице, будет введет в эксплуатацию уже в декабре.
Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе заседания рабочей группы Государственного совета России по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В новом здании стационара оборудуют 380 коек, которые в случае необходимости смогут быть задействованы для лечения пациентов с COVID-19.
Напомним, что торжественная закладка первого камня нового медицинского учреждения состоялась 9 июля. На настоящий момент большая часть работ по строительству уже выполнена. Осталось лишь проложить инженерные сети и завершить до конца работы по фасадам.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпиталь для ветеранов войн получил в дар медицинское оборудование от Германии.