Кто заботится о суррогатных малышах в Петербурге и на что приходится идти няням

Кто заботится о суррогатных малышах в Петербурге и на что приходится идти няням
Ребенок. Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ходе рабочего выезда рассказала о том, какие няни заботятся о малышах, рожденных по договору о суррогатном материнстве и от чего им пришлось отказаться.

«Все няни наши, — отметила детский омбудсмен. — Славянской наружности, заботливые, молодые».

По словам Анны Митяниной, во имя безопасности детей няням на время пришлось отказаться от социального общения. Это, кстати, одно из условий родителей-заказчиков.

«Я слышала, что биологические мамы и папы разрешили гулять с детьми на улице, поэтому они выходят с колясочками», — добавила она.

Митянина подчеркнула: суррогатное материнство — это история не о детях, а о коммерческих отношениях, которые складываются в силу возможностей, данных законодательством. Однако о многом в этой сфере, считает она, нужно поразмышлять: «Пандемия навела на очень серьезные мысли».

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, что в Петербурге встречи с биологическими родителями ждут около двухсот суррогатных малышей.

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