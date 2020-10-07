Велосипедист попал в реанимацию после ДТП на Оптиков

Очевидцы сообщают о ДТП с участием велосипедиста в Приморском районе. Авария произошла на улице Оптиков.
Об этом горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
По предварительным данным, авария случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода. Судя по всему, велосипедист после ДТП выжил. Свидетели отмечали, что его поместили в машину реанимации.
Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП на улице Калинина. Водитель грузовика, которого правоохранители считают виновным в аварии, с места происшествия сбежал.