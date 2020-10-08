«Слышны крики водителя»: легковушка влетела в «Газель» на Энтузиастов

«Слышны крики водителя»: легковушка влетела в «Газель» на Энтузиастов
ДТП с "Газелью". Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием «Газели». В нее влетел легковой автомобиль.

Об аварии горожане рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Они уточняют, что ДТП произошло на проспекте Энтузиастов.

«Газель» была припаркована у обочины. Вечером 7 октября в нее въехал легковой автомобиль.

«Слышны крики водителя», — отмечают очевидцы.

По их словам, после приезда ДПС легковой автомобиль отъехал от «Газели» с «характерным хрустом».

Есть ли пострадавшие, не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru, писала о ДТП с участием велосипедиста на улице Оптиков в Приморском районе.

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