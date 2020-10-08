В Петербурге в четверг будет дождь, туман и +16 градусов

Сегодня в Северной столице будет тепло и пасмурно. Ожидается +16 градусов, но дожди будут лишь кратковременными.

Об этом стало известно в четверг, 8 октября. Информацию синоптиков приводит Главное управление МЧС по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в дневные часы воздух прогреется до +16 градусов. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся на 5-7 градусов.

Во второй половине дня в отдельных районах пройдут дожди, которые будут кратковременными и несильными. Синоптики обещают, что необычное осеннее тепло задержится в Петербурге еще на три дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние дорожные заторы в Петербурге выросли до 4 баллов. Местные жители вынуждены проводить начало дня в пробках.