Утренние пробки в Петербурге выросли до 4 баллов

Утренние пробки в Петербурге выросли до 4 баллов
Ситуация вполне предсказуемая для буднего дня. Фото: Яндекс.Карты

В Петербурге сегодня утром пробки в городе составили 4 балла. К 9 часам утра ситуация на дорогах ухудшится еще на балл.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. К 8 часам утра наблюдается пробка на участке КАД от пересечения с Софийской улицей до Октябрьской набережной. Ситуацию усложняют дорожные работы и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы также образовались на Витебском проспекте, Софийской улице, набережной Кутузова, улице Академика Лебедева, Пироговской и Свердловской набережных, Советском и Российском проспектах, проспекте Непокоренных, Гражданском проспекте и проспекте Энгельса.

Движение транспортных средств затруднено на набережной Обводного канала, Садовой улице, Краснопутиловской улице, улице Маршала Казакова и Ленинском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задерживается погода, которая характерна для сентября. Синоптики обещают небольшие температурные аномалии в четверг.

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