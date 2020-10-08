Утренние пробки в Петербурге выросли до 4 баллов

В Петербурге сегодня утром пробки в городе составили 4 балла. К 9 часам утра ситуация на дорогах ухудшится еще на балл.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. К 8 часам утра наблюдается пробка на участке КАД от пересечения с Софийской улицей до Октябрьской набережной. Ситуацию усложняют дорожные работы и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы также образовались на Витебском проспекте, Софийской улице, набережной Кутузова, улице Академика Лебедева, Пироговской и Свердловской набережных, Советском и Российском проспектах, проспекте Непокоренных, Гражданском проспекте и проспекте Энгельса.

Движение транспортных средств затруднено на набережной Обводного канала, Садовой улице, Краснопутиловской улице, улице Маршала Казакова и Ленинском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задерживается погода, которая характерна для сентября. Синоптики обещают небольшие температурные аномалии в четверг.